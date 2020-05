Geely: Die Bullen kontern sehr dynamisch!

Die Aktie der Geely Automobile Holding bildete am 23. März bei 1,18 Euro ein Tief aus und stieg von diesem aus wieder an. Der Aufwärtstrend vollzieht sich in einem Trendkanal dessen untere Kante am 4. Mai kurzzeitig verletzt wurde. Vorangegangen war ein nicht nachhaltiger Anstieg über die 50-Tagelinie bei 1,41 Euro.

Einen nachhaltigen Bruch des Aufwärtstrends seit März konnten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung