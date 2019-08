Geely: BYD hat‘s vorgemacht!

Die chinesischen Autohersteller kämpfen aktuell mit massiven Einbrüchen bei den Absatzzahlen. Vor allem die Schwäche des heimatlichen Marktes wird zum Problem. BYD hat deshalb in dieser Woche einen ersten Schritt in einen möglicherweise lukrativen Markt gewagt und stellt erstmals auf der jährlichen Concours d’Elegance in Kalifornien den Premium-SUV BYD Tang vor. Konkurrent Geely möchte da offenbar nicht zurückstehen, auch der Konzern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung