Geely Automobile: Die Top-Marke rückt immer näher!

Geely konnte im Laufe des Mittwochs die Börsen regelrecht überrollen. Jetzt hat die Aktie die Chance auf Kursgewinne von mehr als 15 %, meinen Chartanalysten, die den jüngsten Zugewinn am Markt für einen möglicherweise entscheidenden Durchbruch halten. Diese Zeichen sollte niemand übersehen, heißt es. Konkret: Die Aktie legte um mehr als 10 Cent zu. Das führte dazu, dass der Wert die Kursobergrenze von 3 Euro überwand und damit ein klares Zeichen für die Fortsetzung des bisherigen Aufwärtstrends setzte. Die Aktie befindet sich nach einem massiven Aufwärtstrend seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Diese könnte nun vorbei sein, neue Topwerte stehen in Aussicht. Das derzeit gültige Allzeithoch hatte Geely bei 3,23 Euro am 21. November des letzten Jahres markiert. Hierauf fehlen noch rund 9 %. Darüber hätte der Titel nach Meinung der Chartanalysten dann weitgehend freie Fahrt. Denn: Es sind keine Widerstände mehr erkennbar. Nach unten hin könnte sich durch den jüngsten Zugewinn bei den runden 3 Euro eine Unterstützung herausbilden, allerdings ist diese Marke noch stark umkämpft. Darunter sollten weitere Unterstützungszonen in Höhe von etwa 2,80 bis 2,90 Euro vorliegen und der Aktie Halt geben. Auch bei 2,50 Euro befindet sich eine massive Haltezone, heißt es.

Aus wirtschaftlicher Sicht wurden keine neuen Informationen an den Markt getragen. Dennoch: Die Stimmung ist gut, der Handel kräftig.

Technische Analysten: Aktie ein klarer Kauf!

Technisch orientierte Analysten sind ohnehin der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Denn die gleitenden Durchschnittskurse konnten in verschiedenen zeitlichen Zonen nach oben durchkreuzt werden. Der GD200 verläuft bei 2,10 Euro und ist damit fast 30 % entfernt. Somit herrscht für die Aktie ein deutliches Kaufsignal vor! Erst bei Notierungen von weniger als 2,60 Euro würden sich diese Signale abschwächen, sodass dann aufgepasst werden müsste.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.