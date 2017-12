Geely Automobile: Kurz vor neuerlichem Ausbruch!

Liebe Leser,

die Aktie von Geely Automobil ist in den zurückliegenden Handelstagen um eine wichtige Marke herum gewandert. Charttechnische Analysten sind der Meinung, dass ein Kursgewinn jetzt dazu führen könne, dass die Aktie deutlich nach oben ausbricht. Dafür gibt es Indizien. Konkret: Die Marke von 3 Euro ist weiterhin stark umkämpft. Dabei hat Geely die Grenze einmal bereits deutlicher überschritten, näherte sich dem Wert dann allerdings wieder an. Am Freitag wurde die Kursgrenze leicht unterkreuzt, sodass sich der Verdacht erhärtet, Geely liege nur auf der Lauer. Denn: Übergeordnet hat die Aktie aktuell einen Aufwärtstrend erreicht. Die Kurse sind von einer zwischenzeitlich markierten Ebene in Höhe von 2 Euro deutlich bis auf 3 Euro geklettert und befinden sich damit in einer komfortablen Situation.

Sofern die Zone um 3 Euro hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Dann sollten die Notierungen auch ohne Unterstützung durch wirtschaftlich orientierte Analysten – denn diese halten sich weiterhin mit Empfehlungen zurück – demnächst ein neues Allzeithoch schaffen können. Bislang gilt die am 21. November erreichte Marke von 3,23 Euro als der höchste jemals erzielte Kurs. Darüber wäre der Weg frei bis mindestens 4 Euro.

Technische Analysten: Keine Sorge!

Auch technische Analysten sind von der Aktie überzeugt. Die Kurse sind in jeder zeitlichen Dimension im Aufwärtstrend. Die 200-Tage-Linie ist aktuell gut 33 % vom Aktienkurs entfernt. Insofern herrscht ein klares, langfristiges Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.