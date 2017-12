Geely Automobile: Klares Kaufsignal!

Liebe Leser,

Geely hat am vorletzten Tag in diesem Börsenjahr ein sehr schönes Zeichen gesetzt, meinen Chartanalysten mit Blick auf die jüngsten Handelsergebnisse. Dies sei ein richtiges Kaufsignal, der Wert habe die Chance auf Kursgewinne von über 10 %, vielleicht auch mehr als 15 %, heißt es. Im Einzelnen: Für die Aktie ging es bis auf 2,90 Euro in die Höhe oder sogar leicht darüber, je nach Börsenplatz. Das ist eine gute Nachricht, weil damit der übergeordnete charttechnische Aufwärtstrend gleich noch einmal bestätigt werden konnte. Die Kurse klopfen seit einiger Zeit immer wieder an der Grenze von 3 Euro an, die sich als hartnäckiger Widerstand erwiesen hat. Dabei war die Aktie erst im Spätsommer bei 2 Euro zu einer längeren Pause angetreten und konnte dann fast in einem Zug deutlich höher steigen. Nun wiederholt sich das Bild bei 3 Euro. Dabei schaffte es Geely am 21. November, ein neues Allzeithoch bei 3,23 Euro zu generieren. Dies ist noch 11 % entfernt. Würde der Wert über diese Marke springen, dann wäre das Feld mangels weiterer Widerstände frei für deutlich höhere Kursgewinne. Die Perspektiven sind demnach glänzend, entscheidend ist derzeit vor allem die 3-Euro-Marke. Nach unten hin schützen kleinere Unterstützungen, die in einer Seitwärtsphase im Laufe dieses Quartals erzeugt worden sind. Tiefer als etwa bis zu 2,50 Euro dürfte ein Sturz nicht gehen, heißt es.

Neue wirtschaftlich relevante Nachrichten gab es nicht zu vermelden. Fundamental orientierte Analysten halten sich ohnehin weiterhin mit Einschätzungen zum chinesischen Autobauer zurück. Damit sind von dieser Seite aus keine Empfehlungen zu erwarten.

Technische Analysten: Das sieht gut aus!

Technische Analysten sind andererseits der Meinung, dass sich die Lage für den Titel verbessert habe. Immerhin konnte die Aktie mit dem jüngsten Kursanstieg auch die kurzfristigen Trendsignale wieder aufwärts drehen. Bezogen auf den langfristig bedeutenden GD200 ist der Aufwärtstrend mit einem Abstand von gut 28 % ohnehin sehr stark. Ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.