Geely Automobile Holdings mit leichter Befreiung

Am Mittwoch waren die Impulse gering, welche der Geely Automobile Holdings Aktie zum Aufschwung verhelfen konnten. Letztlich ging sie am Nachmittag praktisch unverändert mit 1,72 Euro aus dem Handel. Der positive Kurs der vergangenen Tage konnte damit nicht fortgesetzt werden. Das Plus der laufenden Handelswoche beläuft sich dennoch auf rund drei Prozent.

Geely Automobile Holdings: Abwärtstrend intakt

Geely Automobile Holdings: Abwärtstrend intakt

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.