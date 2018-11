Geely Automobile Holdings: Das ist spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

In einer ohnehin starken Handelswoche gelang es Geely Automobile Holdings, die Investoren ein weiteres Mal zu entzücken. Am Freitagvormittag bildete sich an den europäischen Börsen ein Plus von 7,3 Prozent aus. Dieses hob den Titel zuletzt auf 1,91 Euro. Sogar die lang ersehnte 2-Euro-Marke rückt damit in greifbare Nähe. Sie war zuletzt im August aus den Augen verloren worden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.