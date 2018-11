Geely Automobile Holdings: Weitere Gewinne in starker Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Dem allgemeinen Trend der Entspannung an den Aktienmärkten schloss sich auch die Aktie von Geely Automobile Holdings an. Sie konnte am Donnerstag ein weiteres kräftiges Plus auf ihre Seite ziehen. Zuletzt wurde der Titel für 1,73 Euro gehandelt, was einem Zuwachs von 3,59 Prozent zum Schluss am Vortag entspricht. Damit konnte der chinesische Konzern seine Bilanz in einer ohnehin starken Handelswoche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.