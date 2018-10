Geely Automobile Holdings: Kaum Regung am Montag

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Aktie der Geely Automobile Holdings zeigte am Montag keine deutlichen Ausschläge. Nach einer sehr guten vorbörslichen Notierung übernahmen zunächst die Bären das Kommando. So schmolzen die anfänglichen Gewinne im Tagesverlauf dahin. Am Ende ging die Aktie mit 1,58 Euro aus dem Handel und konnte sich so zumindest über ein zartes Plus von 1,28 Prozent freuen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.