Geely Automobile Holdings: Der Höhenflug ist schon wieder vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Der Optimismus, der bei den Aktionären der Geely Automobile Holdings in den ersten Novembertagen aufgekommen ist, hat sich in der Zwischenzeit deutlich abgekühlt. Die Aktie, die sich in den ersten zehn Monaten des Jahres in einem abwärtsweisenden Trend befand, erweckte den Anschein, als könne dieser endlich gebrochen werden.

Das war insofern bemerkenswert, als zuvor alle Versuche der Käufer, den Kurs der Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.