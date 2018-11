Geely Automobile Holdings: Diesen Test müssen die Käufer bestehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Geely Automobile Holdings-Aktie befand sich in den ersten zehn Monaten des Jahres in einem konstant abwärtsgerichteten Trend. Alle Versuche der Käufer, den Kurs der Aktie wieder ansteigen zu lassen, endeten spätestens an der 50-Tagelinie. Bei einigen Vorstößen waren die Käufer so schwach, dass der gleitende Durchschnitt nicht einmal erreicht werden konnte.

Im September und auch im Oktober konnten die Bullen zumindest bis

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.