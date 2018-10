Geely Automobile Holdings: Abwarten bei den Käufern

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Am Mittwoch fehlte es den Käufern an der notwendigen Entschlossenheit. Die Aktie von Geely Automobile Holdings blieb unter diesen Voraussetzungen lange ohne die entscheidenden Impulse. Letztlich ging es für den Titel sogar leicht nach unten, nachdem die Bären am Nachmittag die Oberhand über das Geschehen gewannen. So ging das Papier am Ende bei 1,62 Euro aus dem Handel.

Geely Automobile Holdings: Vorsicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.