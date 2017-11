Geely Automobile Holding Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

neben BYD konnte sich auch die Geely-Aktie in dieser Woche von ihrer Korrektur leicht erholen. Unterstützend dabei könnten die Ergebnisse des Konkurrenten per drittes Quartal gewesen sein. Zwar hatte BYD erneut einen Rückgang beim Nettoergebnis verzeichnet, doch die Prognosen für das laufende Jahr wurden aufgrund zu erwartender anziehender Nachfrage nach E-Automobilen angehoben. In den nächsten Tagen sollte Geely die Absatzzahlen für den Monat Oktober veröffentlichen. Bereits die Absatzzahlen per September gewähren einen Blick in die Entwicklungen des dritten Quartals.

In den ersten neun Monaten steigt Absatz um 80 %

Im September hatte das Unternehmen einen soliden Anstieg beim Absatz erzielen können. Es wurden insgesamt 108.872 Fahrzeuge ausgeliefert. 42 % mehr als im Vorjahr und 13 % mehr als im August 2017. Den größten Teil der Absätze erzielte man mit insgesamt 106.814 Fahrzeugen im heimischen Markt. Der Export war um 1 % gegenüber dem Vorjahr rückläufig. In den ersten neun Monaten lag der Absatz damit bei 827.108 Fahrzeugen und damit 80 % über dem Absatz im Vergleichszeitraum. Damit wurden bereits 75 % der festgelegten Prognose für das gesamte Jahr erreicht. Geely will in 2017 insgesamt 1.100.000 Fahrzeuge verkaufen. Charttechnisch könnte sich der Trend bei Kursen über 3 Euro je Aktie beschleunigen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.