Geely Automobile: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie Geely Automobile stehen per 16.08.2021, 15:32 Uhr 28.45 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Geely Automobile zählt zum Segment "Automobilhersteller".

Die Aussichten für Geely Automobile haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 42,75 und liegt mit 55 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile) von 27,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Geely Automobile auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Geely Automobile verläuft aktuell bei 23,89 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 28,45 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,09 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 24,61 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Geely Automobile-Aktie der aktuellen Differenz von +15,6 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Geely Automobile. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Buy"-Signale (bei 1 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

