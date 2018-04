Geely Automobile: Handelsstreit beeinträchtigt die Aktie nicht!

Liebe Leser,

die Geely Automobile-Aktie kommt gut in die neue Woche. Der Aktienkurs legt in Euro bis mittags um rund 4,70 % zu. Am Chartbild hat sich in den letzten Wochen wenig bis gar nichts geändert und das trotz des ausgeweiteten Handelsstreits, der inzwischen auch Automobile betrifft. Nach einer Reaktion aus China legte Donald Trump noch einmal nach und erwägt weitere Einfuhrzölle. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.