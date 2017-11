Geely Automobile: Alle Zeichen auf Angriff?

Liebe Leser,

Geely konnte am Donnerstag zwar einen Aufschlag von etwa 2 % verbuchen, doch am Freitag sackte die Aktie wieder um 1,4 % nach unten. Dennoch ist die Aktie nach Meinung charttechnischer Analysten auf dem Weg, die magische Grenze von 3 Euro zu überwinden. Dies wäre ein starkes Zeichen, da es jüngst einige Male nicht gelang, diese Hürde nachhaltig zu erobern. Erst am 14. November waren 3,08 Euro als neues Allzeithoch etabliert worden. Dann jedoch wurde die Marke von 3 Euro erneut unterkreuzt, sodass eine Rückeroberung ein deutliches charttechnisches Ausrufezeichen wäre und mit einem starken Kaufsignal einherginge.

Fundamental orientierte Analysten aus Bankhäusern üben sich weiterhin in Zurückhaltung und geben keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für das chinesische Unternehmen ab. Insofern haben die chartanalytischen Experten das Wort. Diese sind der Meinung, dass bei Überwindung des Allzeithochs bei 3,08 Euro Platz bis 3,50 Euro entstünde. Nach einem Plus von sage und schreibe 223 % seit Jahresbeginn ist also dennoch weiteres Potenzial vorhanden.

Technische Analysten: Klare Angelegenheit!

Dem schließen sich auch die Analysten der technischen Schule an. Die Aktie ist im klaren Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf hohe 37 %. Dies ist ebenfalls ein klares Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.