Geely Automobile Aktie: Das übergeordnete Bild!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Geely Automobile Aktie: 2018 fand das Wertpapier bei einem Kurs von 3,26 Euro sein Hochpunkt. Von dort an setzte eine Abwärtsbewegung ein, welche über das Jahr 2019 in eine Stabilisierung überging. In 2020 konnten die Bullen sogar aus der Seitwärtsbewegung ausbrechen und neue Mehrmonats-Hochpunkte bewerkstelligen. Damit befindet sich Geely nun abermals auf dem Weg zur Oberseite.

Als Nächstes steht an das alte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung