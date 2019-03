Geely Automobile-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Bei der Aktie des chinesischen Elektroautobauers Geely Automobile setzte sich nach der Jahreswende zunächst die im Dezember begonnene Korrektur fort, sodass es in den ersten Januar-Tagen zu relativ starken Verlusten kam. Am 8. Januar konnte der Abverkauf dann schließlich gestoppt und eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden. Der Kurs stieg mit großer Dynamik an und verteuerte sich in der Spitze um mehr

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.