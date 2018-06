Geely Automobile-Aktie: Wie laufen die Verkäufe?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Der Monat Mai war ein sehr erfolgreicher für den Automobilhersteller Geely Automobile Holdings Ltd., zu dem auch die Marke Lynk & Co zählt. Es wurden 123.068 Fahrzeuge verkauft, das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat von rund 61 %! Jedoch war die Absatzmenge verglichen mit dem Monat April nicht mehr ganz so hoch, denn es wurden 4 % weniger Autos verkauft. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.