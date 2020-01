Geely Automobile Aktie: Weiter im Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Geely Automobile Aktie | ISIN:KYG3777B1032 | WKN:A0CACX

Aktuelle Situation im Tageschart: Schon im November ist ein Korrektur in Gange gekommen, welche sich diverse Wochen hinzog. Doch nun kam es in den letzten Handelstagen zu einem Überwinden der Konsolidierungs-Oberkante bei 1,82. Denn mit nun 1,84 wurde ein höheres Hoch markiert, welches grundsätzlich einen Aufwärtstrend kennzeichnet. Zudem notiert der Anteilschein weiter in einem Aufwärtstrendkanal. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung