Geely Automobile-Aktie: Was verrät uns die Charttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Im Tageschart hatte sich bei der Aktie von Geely Automobile eine W-Formation angebahnt. Allerdings hat sich diese Formation, die nach Auffassung vieler Chartanalysten für einen längerfristigen Aufwärtstrend steht, nicht vollständig gebildet. Trotzdem ist derzeit eine minimale Aufwärtstendenz zu erkennen. In der Tagesansicht hat der Kurs bereits die obere Grenze des Bollinger Bandes erreicht, möglicherweise steht hier also demnächst eine kleine Korrektur an.

Aktuelle ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.