Geely Automobile-Aktie: Wann endet er?

Geely Automobile – der Abwärtstrend ist weiterhin aktiv!

Bereits seit Januar dieses Jahres befindet sich die Geely Automobile-Aktie in einem Abwärtstrend. Es entstehen immer wieder neue Schübe in Richtung Süden. So wurde inzwischen das Kursniveau von 1,90 EUR erreicht. Hier befindet sich eine Unterstützungszone, bestehend aus vorangegangenen Hochpunkten, aus den Jahren 2019 und 2020.

Typischerweise bieten diese oftmals Halt.



