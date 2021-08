Geely Automobile-Aktie: Den Rücksetzer zum Einstieg nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Geely Automobile-Aktie ist in den letzten Tagen wieder etwas zurückgekommen. Am Montag büßte der Anteilsschein fast 7 Prozent ein und ließ am Dienstag weitere Verluste von 3,58 Prozent folgen. Dabei setzte der Kurs auf der 50-Tage-Linie (EMA50) auf, die am Mittwoch wieder für steigendes Kaufinteresse sorgte. An der Heimatbörse gewann die Aktie 2,54 Prozent hinzu und beschloss den Handel mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



