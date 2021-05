Geely Automobile-Aktie: Risiko oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Geely Automobile-Aktie stand bei den Anlegern in den letzten Wochen zumeist auf der Verkaufsliste. Ende April sank der Kurs unter den langfristigen, seit Juni 2020 bestehenden Aufwärtstrend und markierte am 14. Mai ein 6-Monats-Tief bei 17,34 Hongkong Dollar (HKD). Seitdem orientiert sich das Papier wieder leicht in nördlicher Richtung und ist nun in den Widerstandsbereich zwischen 19 und 19,38 HKD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



