Geely Automobile Aktie: Ob sich das lohnt?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von Geely. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Finanztrends Video zu Geely Automobile



mehr >

Der Stand! Seit Wochen bewegt sich Geely zwischen 1,82 und 1,67 Euro hin und her und es kommt nun darauf an, den Trend wieder nach oben auszurichten. Der Tageschart! Ob der Gleitenden Durchschnitte ist die Aktie in einem sehr guten Aufwärtstrend, denn der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!