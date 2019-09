Geely Automobile Aktie: Noch etwas höher – dann…

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Geely Automobile Aktie | ISIN:KYG3777B1032 | WKN:A0CACX

Der Anteilschein konnte in den letzten zwei Handelswochen dazu gut gewinnen. So stieg der Aktienkurs um etwa 17 % an. Die Bullen müssen den Kurs nur noch etwas höher treiben, um eine Vielzahl an charttechnischen Kaufsignalen zu erzeugen. Um genau zu sein, wäre ein Schlusskurs von 1,60 Euro schon nahezu perfekt. Der Macd ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung