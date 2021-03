Geely Automobile-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Aktie von Geely Automobile hat zuletzt eine starke Korrektur hinnehmen müssen. Ausgehend von einem Hoch bei 36,45 Hongkong Dollar (HKD) am 26. Januar sank der Kurs am 9. März auf ein 2-Monats-Tief bei 20,90 HKD. Die horizontale Unterstützung bei 22 HKD hat den Bären den Wind aus den Segeln genommen. In den letzten Tagen orientiert sich die Aktie wieder in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



