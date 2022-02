Geely Automobile-Aktie: Kann die Aktie wieder Schwung aufnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Auch wenn die Anteilsscheine an den internationalen Börsenplätzen weiter gehandelt werden, wird man erst am Freitag sehen, wohin die Reise bei der Aktie von Geely Automobile gehen wird. In Hongkong blieben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfestes bis zum 03. Februar geschlossen. Zu einer Phase, in der es an der Wall Street deutliche Erholungstendenzen gab.

Kann die Geely Automobile-Aktie wieder zulegen?

zur Originalmeldung