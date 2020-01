Geely Automobile-Aktie: Hier lohnt sich ein genauerer Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers und Daimler-Großaktionärs Geely Automobile hat sich in den letzten Tagen wieder in ansteigender Form präsentiert und könnte nun den seit November bestehenden Seitwärtstrend durchbrechen. Dies würde mit einem Kaufsignal einhergehen. Zwar steht die Bestätigung noch aus – hierfür bedarf es an drei aufeinanderfolgenden Tagen eines höheren Kurses als 1,796 Euro -, doch die Zeichen stehen relativ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



