Geely Automobile-Aktie: Fundamentale Daten im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Geely Automobile-Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance an den Tag gelegt. Die Aktie konnte mehr als 55 % an Wert hinzugewinnen. Zu beachten ist jedoch, dass sich zuletzt die Gewinnprognosen der Analysten nach unten orientierten und deshalb die Analystenhaltung seit dem 01.06.2018 negativ behaftet ist.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Liegt eine Unterbewertung vor?

Mit Blick auf das ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.