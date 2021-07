Geely Automobile-Aktie: Es kommt wieder Musik ins Spiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Mit der Rückeroberung des GD200 ist die Geely Automobile-Aktie nun wieder vorn. Im Januar hat sich ein Kurshoch bei 3,62 EUR gezeigt. Von dort an ging es in mehreren Abwärtsschüben bis auf ganze 1,84 EUR Richtung Süden. Damit hat das Wertpapier um die 50 % an Kursverlust zu verbuchen gehabt. Doch mit der Rückeroberung des wichtigen GDs kommt nun wieder Musik ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



