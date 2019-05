Geely Automobile-Aktie: Anleger aufgepasst – hier ist noch einiges drin!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Geely Automobile Holdings zeigt am Freitag nach der Schwächephase in den vergangenen Wochen erste Erholungstendenzen. Der Titel legt rund 3,0 Prozent zu und steigt auf 1,44 Euro. Seit einem Hoch bei 2,11 Euro Mitte April hat die Aktie mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Hierbei spielt der Handelskrieg zwischen China und den USA eine entscheidende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



