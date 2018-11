Geely Auto: convocata un’assemblea generale straordinaria!

La Geely Automobile Holdings Limited (abbreviato in “Geely Auto”) ha annunciato un’assemblea generale (AG) straordinaria per il mese prossimo. Più precisamente, la data prevista è il 7 dicembre 2018. L’assemblea avrà luogo al “Great Eagle Centre” (23. Piano, Stanza 2301) a Wanchai, Hong Kong. Verranno affrontati diversi punti; per esempio, verrà posta l’attenzione sul cosiddetto “TZ Acquisition Agreement”, un contratto di ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.