Geely Auto Aktie: Rund 8% vom Jahresziel!

Am Montag zeigte sich die Aktie der Geely Automobile Holdings Limited (kurz “Geely Auto”) im deutschen Handel am späten Vormittag mit rund -5%. Das war aber wohl eher auf den schwachen Gesamtmarkt zurückzuführen. Neuigkeiten vom Unternehmen, die das erklären könnten, gab es an dem Tag nicht. Aber es ist ja noch nicht lange her, dass Geely Auto Absatzzahlen für den vorigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung