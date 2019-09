Geely Auto Aktie: Neue Aktien!

Wer die Meldungen der Geely Automobile Holdings Limited (kurz „Geely Auto“) in den vergangenen Monaten und Jahren im Blick behalten hat, dem/der ist wahrscheinlich aufgefallen: Die Zahl der Aktien erhöht sich im Zeitablauf. Eine solche Meldung gab es auch zu Beginn der neuen Handelswoche wieder. Konkret: Am Montag teilte Geely Auto mit, dass sich die Zahl der eigenen Aktien am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung