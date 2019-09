Geely Auto Aktie: Neue Aktien!

Am Freitag meldete sich die „Geely Automobile Holdings Limited (kurz „Geely Auto“) zu Wort. Und zwar wurden an dem Tag offensichtlich neue Aktien ausgegeben. Um was es geht: Laut den Angaben von Geely Auto wurden am Freitag zum einen 50.000 neue Aktien ausgegeben, da Aktienoptionen aus einem alten Mitarbeiter-Aktienoptionen-Programm des Jahres 2002 ausgeübt worden sind. Demnach konnten diese neuen Aktien zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung