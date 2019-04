Geely Auto Aktie: Am Mittwoch 2,57 Mio. neue Aktien!

Am Mittwoch meldete sich die Geely Automobile Holdings Limited (kurz „Geely Auto“) mit Neuigkeiten. Demnach hat sich am Mittwoch die Zahl der Geely Auto-Aktien in zwei Schritten um einmal 2,52 Mio. Stück und einmal um 50.000 Stück erhöht. Zusammen waren das also 2,57 Mio. neue Aktien von Geely Auto, der Anteil der Alt-Aktionäre hat sich entsprechend verwässert. Was es mit diesen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.