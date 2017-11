Geely: Alles im Lot!

Liebe Leser,

Geely hat in dieser Woche einen deutlichen Kursrutsch hinnehmen müssen. Die Aktie gab um mehr als 5 % nach und war damit auf bestem Weg, den charttechnischen Aufwärtstrend deutlich hinter sich zu lassen. Dies war jedenfalls die erste Einschätzung von Chartanalysten. Letzten Endes dürfte es sich aber nur um Gewinnmitnahmen gehandelt haben, denn schließlich wurde am Morgen des 14. Novembers ein neues Allzeithoch realisiert. Nach einem Kursanstieg um 6 % binnen einer Woche und 19 % innerhalb von zwei Wochen kam die Aktie bei 3,08 Euro zum Stehen. Am heutigen Tag geht es bereits wieder hinauf, sodass auch die 3-Euro-Marke zurückerobert werden könnte.

Nach unten hin ist der Wert bei 2,50 Euro durch eine dort verlaufende Unterstützung gut abgesichert. Sollten die Notierungen noch weiter zurückgehen, wäre allerdings eine Abwärtsbewegung bis zu 2 Euro möglich. Hier sind deutlichere Haltezonen zu finden, heißt es. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind der Meinung, die Aktie sei kaum zu bewerten. Insofern finden sich auch keine Empfehlungen für das chinesische Unternehmen.

Technische Analysten: Aufwärtstrend bleibt erhalten!

Allerdings sind technische Analysten noch immer der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Ein Vorsprung von 37,46 % auf den langfristig entscheidenden GD200 sprechen eine deutliche Sprache! Hiernach dürfte die Aktie weiter nach vorne preschen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.