Geely-Aktie steigt nach Daimler-Einstieg

Liebe Leser,

der Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler mit 9,7 Prozent beflügelt auch den Wert der Geely-Aktie. Die Geely-Aktie konnte in dieser Woche von 2,54 Euro auf zwischenzeitlich mehr als 2,74 Euro zulegen. Am Dienstagabend lag er an der Frankfurter Börse bei 2,67 Euro. In den letzten vier Wochen legte die Aktie des von Li Shufu geführten Autobauers um rund ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.