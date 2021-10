Geely-Aktie: Ein neues Zeitalter!

Nach einem guten Start in den Monat, ist der Aktie von Geely zuletzt ein wenig die Luft ausgegangen: Auf bis zu 3,00 Euro schoben sich die Papiere des chinesischen Autobauers zum Wochenanfang, am Donnerstag im Vormittagshandel rutschte die Geely-Aktie wieder unter die Marke von 2,90 Euro. Dennoch kann sich die Monatsperformance durchaus sehen lassen, das Plus liegt noch immer bei rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Evotec



mehr >