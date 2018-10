Geely Aktie: Das könnte was werden!

Geely avancierte kürzlich zum größten Autohersteller in China und hat für die Zukunft noch große Pläne. Das wissen am Mittwoch auch die Anleger zu schätzen, welche die Aktie bis zum frühen Nachmittag um satte 6,4 Prozent in die Höhe befördern. Mit einem Kurs von 1,66 Euro ist das Papier jetzt auf dem besten Wege, den anhaltenden Abwärtstrend endlich zu beenden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.