Im heutigen Handel kann die Aktie der Geely Automobile Holding AG kräftig zulegen. Der Kurs steigt um 4,12 Prozent auf 1,79 Euro an. So schön dieser Erfolg für die Bullen ist, so unzureichend ist er gleichzeitig, denn mehr als einen Bruch des äußerst steilen Abwärtstrends seit dem Hoch vom 13. Juli bei 2,18 Euro haben die Käufer noch nicht vorzuweisen.

