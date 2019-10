Geely Aktie: Das ist ein Knaller!

Geely hat in den zurückliegenden Handelsstunden einen klaren Rücksetzer gemacht. Dennoch befindet sich der Wert in einem starken Modus. Denn die Aktie ist noch klar über den wichtigen charttechnischen Signalen der vergangenen Wochen, nachdem es in den vergangenen drei Monaten um mehr als 22,5 % nach oben gegangen war.

Geely hat derzeit keine weiteren wichtigen wirtschaftlichen Nachrichten mehr an den Markt bringen ...



