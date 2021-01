Geely-Aktie: Ein echter Paukenschlag!

Der chinesische Google-Konkurrent Baidu betreibt die weltweit am drittmeisten genutzte Suchmaschine und will in Zukunft neue Märkte erobern. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, scheinen die Verantwortlichen Elektroautos ins Auge gefasst zu haben. Zuvor gab es bereits Aktivitäten im Bereich des autonomen Fahrens.

Insider berichten, dass nun die Gründung einer eigenen Automarke bevorstehen könnte. Was hat all das mit Geely zu tun? Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung