Geely Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Geely-Aktie hat in diese Woche eine der BYD-Aktie ähnliche Entwicklung verzeichnet. Der Wert erreichte in der Spitze zunächst ein Wochenplus von 7,75 %. Am frühen Freitagnachmittag steht allerdings nur noch ein Plus von 2,47 % zu Buche. Damit hat die Aktie in den vergangenen drei Wochen, im Rahmen der aktuellen Erholung, ein Plus von insgesamt 7,86 % erzielt.

Korrekturtrend auf Wochenkerzenbasis noch intakt

Charttechnisch betrachtet bewegt sich die Aktie weiterhin innerhalb des primären Aufwärtstrends. Der Korrekturtrend konnte zwar auf Tageskerzenbasis zuletzt bei 2,80 Euro je Aktie überwunden werden, allerdings dürfte dieser auf Wochenkerzenbasis noch intakt sein. Hier sind als Widerstände die letzten beiden Hochs aus Oktober und November bei 3,25 Euro je Aktie relevant. Sollten diese in den nächsten Wochen angesteuert und überwunden werden, wäre der Korrekturtrend aus charttechnischer Sicht beendet.

Robuste Konjunkturdaten halten Aktie stabil

Das nächste, technische Ziel läge dann womöglich im Bereich der oberen Trendlinie, die derzeit bei 3,75 Euro je Aktie verläuft und damit ca. 29 % höher als das aktuelle Preisniveau. Fundamental betrachtet wurden keine Neuigkeiten seit der geplanten Akquisition von Volvo Trucks bekannt gegeben. Die Aktie dürfte sich dank der Veröffentlichung der robusten Einkaufsmanagerindizes weltweit stabil gehalten haben.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.