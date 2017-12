Geely Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Geely-Aktie konnte in dieser Woche, dank zwei positiver Impulse, eine positive Entwicklung verzeichnen. Am Freitagmittag steht gegenüber der Vorwoche ein Plus von 4,33 % zu Buche. Bereits in der vergangenen Woche gewann die Aktie leicht an Wert. Der Ausbruch aus dem Korrekturtrend auf Tageskerzenbasis hat sich somit weiter fortgesetzt. Noch könnte die Aktie in eine größere Konsolidierung übergehen, sofern die beiden wichtigen Hochs bei 3,2 Euro je Aktie nicht überwunden werden können. Dennoch, nach charttechnischen Kriterien ist der primäre Aufwärtstrend weiterhin intakt und das mittelfristige Ziel könnte im Bereich der oberen Trendlinie bei etwa 3,70 Euro je Aktie liegen.

Zwei Impulse halten die Aktie stabil

Unternehmensspezifisch wurde in dieser Woche bekannt, dass Geely Anteile der ehemaligen LKW-Sparte von Volvo vom Investor Cevian erworben hat. Volvo Trucks ist seit einiger Zeit eigenständig und gehört nicht mehr zu dem schwedischen Konzern. Mit der Akquisition macht nun die Spekulation die Runde, die bereits in den Händen von Geely befindliche Volvo PKW-Sparte könnte mit der LKW-Sparte wieder verschmelzen. Dazu gab es allerdings keine Aussagen seitens der Unternehmen.

Ein weiterer Impuls kam, wie auch im Falle der BYD-Aktie, seitens des chinesischen Finanzministeriums. So wird die Steuererleichterung für den Kauf von E-Automobilen in China um drei Jahre verlängert werden. Das gab der chinesische Finanzminister kurz vor dem Auslaufen der Erleichterungen zum 31. Dezember in dieser Woche bekannt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.