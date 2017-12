Geely Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Geely-Aktie notiert am frühen Freitagnachmittag ebenfalls kaum verändert im Vergleich zur Vorwoche. Zwischenzeitig wurde allerdings ein Minus von 4,17 % erzielt, weshalb eine Erholung gegen Ende der Woche zu erkennen ist. Damit hat die Aktie seit dem letzten Hoch bei 3,20 Euro um 15 % korrigiert. Charttechnisch betrachtet, könnte die Aktie den kurzfristigen Korrekturtrend beenden. Sie kratzt derzeit sehr nahe an der oberen Trendlinie, die die Hochs dieser Korrektur markiert.

Doppelhoch beachten

Da die Aktie jedoch eine Art Doppelhoch im Bereich bei 3,20 ausgebildet hat, könnte die Konsolidierung sich trotzdem weiter ereignen. Erst das Überschreiten des Doppelhochs dürfte ein Signal für die Fortsetzung des Trends aussenden. Längerfristig betrachtet, notiert der Kurs, trotz der Korrektur, weiterhin innerhalb des aufwärts gerichteten Trends. Erst Kurse unterhalb von 2,50 Euro je Aktie könnten diesen infrage stellen.

Skepsis besteht weiterhin

Wichtige, unternehmensspezifische News wurden in dieser Woche nicht vermeldet. Die allgemeine Schwäche dürfte daher, wie auch im Falle der BYD-Aktie, größtenteils auf die Gesamtmarktschwäche und makroökonomische Faktoren zurückzuführen sein. In den Wochen zuvor hatten einige Analysten den Wert heruntergestuft und sorgten so ebenfalls für Skepsis. Positive Konjunkturdaten aus China könnten allerdings den Wert vor einem weiteren Einbruch bewahrt und eventuell auch die Erholung gegen Ende der Woche begünstigt haben. Gute Absatzzahlen per November halfen dem Wert bisher nicht auf die Sprünge.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.