Geely Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Geely-Aktie profitierte zu Beginn der Woche von den positiven Nachrichten rund um den weltweiten Absatz von E-Automobilen und gewann zeitweise 8,6 % an Wert. Der Absatz stieg im dritten Quartal um 63 % gegenüber dem Vorjahr an. Es wurden insgesamt 287.000 E-Fahrzeuge und Hybride verkauft. Mehr als die Hälfte davon in China. Für das Jahr 2017 erwartet man einen Absatz von mehr als 1 Mio. Fahrzeugen. In der EU wurden insgesamt 20 % der Fahrzeuge abgesetzt, was ebenfalls erfreulich ist.

Chinas Aktienmarktschwäche belastet auch Geely

Ab Mitte der Woche wurde aber auch die Geely-Aktie in Mitleidenschaft gezogen, nachdem chinesische Aktienindizes in die Korrektur übergegangen waren. In China machen sich immer mehr Sorgen über eine zu harsche Straffung der Gelpolitik breit, sodass Anleihekurse verloren und große Aktienwerte mit sich zogen. Die Geely-Aktie verlor in den letzten drei Tagen damit 6,30 %, notierte am Freitagmittag allerdings immer noch leicht positiv im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag. Charttechnisch betrachtet bleibt der Trend weiterhin intakt und ein erneuter Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trend, könnte die Zuversicht weiter bestärken. Das wäre bei Kursen über 3,50 Euro je Aktie der Fall.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.