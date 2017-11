Geely Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

Geely investiert in fliegende Autos. Während alle von E-Automobilen und autonomen Fahren sprechen, könnte sich still und heimlich ein ganz anderer Trend etablieren. Daran glaubt zumindest der chinesische Automobilproduzent und Mutterkonzern von Volvo Geely. Wie aus mehreren Berichten bekannt wurde, hat das Unternehmen ein Start-up für fliegende Autos in den USA gekauft. Das Start-Up wurde von Studenten der Elite-Uni MIT gegründet und heisst Terrafugia. Ein Prototyp namens “Transition” ist bereits fertig. Doch Terrafugia ist nicht das einzige Start-up, das bereits auf Fortschritte verweisen kann. Zu den Konkurrenten gehört beispielsweise ein deutsches Unternehmen namens Volocopter. Deren Prototyp kann senkrecht starten und verfügt über Platz für zwei Personen.

Absatz steigt deutlich, Exporte fallen

Derweil hat Geely die Absatzzahlen für Oktober veröffentlicht. Im September verkaufte man mit 108.872 Fahrzeugen insgesamt 42 % mehr als im Vorjahr und 13 % mehr als im August. Der Export war jedoch um 1 % gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Im Oktober lag der Absatz bei 125.118 Fahrzeugen und damit fast 30 % höher als im Vorjahr und 15 % höher als im September. Allerdings brachen die Exporte deutlich ein. Es wurden lediglich 758 Fahrzeuge exportiert und damit 32 % weniger als im Vorjahr. Dennoch, in den ersten zehn Monaten lag der Absatz bei insgesamt 952.226 Fahrzeugen – ein Plus von 72 % gegenüber dem Vorjahr. Damit wurden 87 % der angepeilten Jahresprognose erreicht.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.