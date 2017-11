Geely Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Geely-Aktie hat sich in dieser Woche aus der Deckung gewagt. Auch die BYD-Aktie konnte sich wieder erholen. Einen genauen Grund dafür gab es nicht. Einer Meldung zufolge hat Geely gleich drei Motorradproduzenten akquiriert und dafür 275 Mio. US-Dollar auf den Tisch gelegt. Dabei handelt es sich um drei chinesische Hersteller. Doch die Aktie befand sich bereits zuvor in der Erholungsphase, sodass diese dank der News nochmals Unterstützung fand.

Wichtige Konjunkturdaten wurden kaum veröffentlicht. Die chinesische Handelsbilanz per Oktober fiel gemischt aus. Der Überschuss stieg an. Exporte stiegen insgesamt weniger als im Vormonat, allerdings stiegen auch Importe weniger als im Vormonat. Der Verbraucherpreisindex per Monat Oktober stieg um 0,1 %, nach 0,5 % zuvor und bei einer Erwartung von 0,2 %.

Charttechnisch weiter im Trend

Die Geely-Aktie hat aus charttechnischer Sicht den kurzfristigen Abwärtstrend überwunden und befindet sich weiterhin im voll intakten, längerfristigen Aufwärtstrend. Ein zweiter Versuch, den Trendkanal nach oben hin zu überwinden, könnte demnächst starten. Hierzu wäre es von Vorteil, wenn das letzte Allzeithoch überwunden wird. Es liegt bei 3,24 Euro je Aktie und markiert damit gleichzeitig die obere Trendlinie des Trendkanals. Nach unten hin bleibt die Aktie bei 2,20 Euro je Aktie unterstützt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.